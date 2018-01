Zermatt mit Zug wieder erreichbar

Tausende Touristen können aufatmen: Der eingeschneite schweizerische Ort Zermatt ist wieder per Bahn zu erreichen. Nach fast zwei Tagen, in denen Zermatt von der Außenwelt abgeschnitten war, fahren seit Mittwochnachmittag wieder Züge in den Urlaubsort im Kanton Wallis, wie das Touristenbüro am Mittwoch mitteilte.