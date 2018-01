"Spitzenkandidatin im schönsten Land Österreichs“

Am 28. Jänner komme es zur "Entscheidung in Niederösterreich, zu einer Entscheidung für Niederösterreich", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montagabend beim Wahlkampfauftakt der ÖVP in Tulln. Sie bezeichnete sich als "Spitzenkandidatin im schönsten Land in Österreich".