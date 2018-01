SPÖ will „absolute Herrschaft“ der ÖVP beenden

Massive Kritik an türkis-blauer Bundesregierung

Kritik hagelte es vor allem für die türkis-blaue Bundesregierung. "Wir lehnen das zutiefst ab, dass man Menschen, die Schutz suchen, in Kasernen pfercht", übte Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller scharfe Kritik an den kolportierten Plänen von ÖVP und FPÖ, Asylwerber in Kasernen unterzubringen. "Massenquartiere sind tickende Zeitbomben." Es werde auch darüber nachgedacht, Flüchtlinge in Kasernen in Niederösterreich unterzubringen - etwa in Horn, in der ehemaligen Martinek-Kaserne in Baden oder in Bruckneudorf im niederösterreichisch-burgenländischen Grenzgebiet, so der SP-Landesgeschäftsführer.