Mikl-Leitner: „Absolute nicht mehr erreichbar“

Mit den neun blau-gelben Kleinbussen mit "WIR"-Kennzeichen und der Aufschrift "Miteinander Niederösterreich" fuhren die neun Listenersten der ÖVP - an der Spitze Mikl-Leitner - am Sonntag erstmals in die Regionen. In den nächsten Wochen stehen mehr als 370 Termine in den Gemeinden auf dem Programm, 42.000 Kilometer sollen zurückgelegt werden. Es sei der "Startschuss für drei intensive Wochen", so Mikl-Leitner. Man wolle den Wahlkampf "positiv gestalten", so die 53-Jährige, für die es der erste Wahlkampf als Landeshauptfrau ist. "Die Zufriedenheit mit der Arbeit in Niederösterreich ist hoch. Das heißt aber nicht, dass auch alle zur Wahl gehen", sagte Mikl-Leitner, die am 19. April des Vorjahres offiziell das Erbe von Langzeit-Landeshauptmann Erwin Pröll angetreten hatte.