Steuerbonus: 1500 € Entlastung pro Jahr und Kind

Endlich gute Nachrichten für 700.000 Familien in Österreich: Bereits am Mittwoch will die neue türkis-blaue Bundesregierung ihr Prestigeprojekt "Familienbonus plus" auf den Weg bringen. Ab 1. Jänner 2019 sollen dann Familien, die einkommenssteuerpflichtig sind, um 1500 Euro pro Jahr entlastet werden. Interessant: Eine Grenze nach oben wird's nicht geben.