Iran: Stecken Mullahs hinter der Protestwelle?

Khatami bezeichnete die Demonstranten als "Feinde des Islam und des Iran". Es dürfe kein Erbarmen für sie geben. Damit sprach Khatami die bisher schärfste Drohung der iranischen Führung gegen die regimekritischen Demonstranten aus, die auch in der Nacht in einigen Städten wieder marschiert waren. Khatami forderte die Todesstrafe für einen Jugendlichen, der in den ersten Tagen der Proteste eine Flagge der Islamischen Republik heruntergerissen und verbrannt hatte. Er ist laut Polizei bereits verhaftet worden. Khatami hat als Mitglied des Expertenrats, des führenden Klerikergremiums, keine politische Entscheidungsgewalt. Dann griff der Hardliner die Reformpolitik von Präsident Rouhani an, die er ebenfalls für die Proteste verantwortlich machte. "Wenn es noch einmal zu solchen Unruhen kommt, werden die Menschen (gegen Rouhani) reagieren", warnte er.