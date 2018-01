Kann die Wut der Armen Irans Führung stürzen?

Trump kündigt "große Unterstützung" der Demonstranten an

Das Ausland beobachtet die Proteste weiter aufmerksam. In der Nacht auf Mittwoch forderten die USA eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. "Die UNO muss ihre Meinung sagen", sagte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley in New York. US-Präsident Donald Trump zollte den regierungskritischen Demonstranten Respekt. "Ihr werdet zu gegebener Zeit große Unterstützung der Vereinigten Staaten erhalten", twitterte er. Unterdessen verlautbarte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, dass in der Stadt Borujerd ein europäischer Staatsbürger festgenommen worden sei. Die Person sei von "europäischen Geheimdiensten" ausgebildet worden, und habe die Proteste angeführt, hieß es.