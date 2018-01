Badegast entdeckt Fünfjährige reglos im Wasser

Beinahe ertrunken wäre eine Fünfjährige am Mittwoch in der Kärnten Therme in Villach. Eine 45-Jährige war auf das Drama aufmerksam geworden, als sie den am Poolboden treibenden, reglosen Körper des Mädchens mit den Füßen berührte. Die Frau schlug daraufhin Alarm. Mit Hilfe eines weiteren Badegastes konnte das Kind gerettet werden.