Rezept der Woche: Überbackenes Geschnetzeltes

Zubereitung: Geschnittene Zwiebel in heißer Butter glasig anlaufen lassen. Fleisch klein, Pilze in Scheiben schneiden. Petersilie hacken und alles zur Zwiebel geben und anbraten. Obers mit Mehl und ein wenig Senf versprudeln und zugießen. Salzen und pfeffern und aufkochen lassen. Dann alles in eine feuerfeste Form füllen und mit Blätterteig abdecken. Am Rand mit einer Gabel festdrücken. Ei mit ein wenig Wasser versprudeln und den Teig damit bestreichen. Im vorgeheizten Rohr bei ca. 200 Grad 20 Minuten goldbraun backen.