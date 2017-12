Zwei Demonstranten im Iran erschossen

"Ausländische Agenten" bei Demonstrationen?

"Gewaltsame Zusammenstöße brachen bei der illegalen Demonstration am Samstag in Dorud aus - und unglücklicherweise wurden zwei Menschen getötet", sagte Khojastehpour. "Die Polizei und die Sicherheitskräfte gaben keine Schüsse ab." Es gebe aber Hinweise darauf, dass "Feinde der Revolution", Angehörige der Terrormiliz Islamischer Staat sowie "ausländische Agenten" an den Zusammenstößen beteiligt waren. Ein Fernsehsender der Revolutionsgarden berichtete unterdessen, "mit Jagd- und Militärwaffen" ausgerüstete Menschen hätten sich unter die Demonstranten gemischt und ziellos in die Menge und auf den Gouverneurssitz gefeuert.