Verwirrung um andauernde Proteste im Iran

Im Iran hat es am Samstag den dritten Tag in Folge Proteste gegeben. In Teheran demonstrierten an der Universität Dutzende Studenten gegen die Regierung. Bereits am Donnerstag waren in Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Landes, Menschen auf die Straße gegangen und hatten ursprünglich die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen angeprangert, dann aber auch gegen die politische und geistliche Führung des Landes protestiert. Am Freitag weiteten sich die Demonstrationen schließlich auf die Hauptstadt und weitere Städte aus. Die Hintergründe für den Aufruhr sind unklar.