Fünfter Insasse aus Berliner JVA abgängig

Spektakulärer Ausbruch mit Flex und Hammer

Bei dem spektakulären Ausbruch am Donnerstag hatten sich vier Häftlinge mittels Flex und einem schweren Hammer den Weg in die Freiheit gebahnt. Sie konnten durch eine Lüftungsöffnung in einer Außenmauer der Anstalt entkommen. Am Freitag waren sie laut Polizei und Justizverwaltung trotz Großfahndung weiter auf der Flucht.