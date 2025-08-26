Blau-Schwarze Sticheleien zur zweiten Halbzeit

Seit knapp zweieinhalb Jahren sind Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer politisch ein Paar. Zwangsläufig, da die ÖVP nach der Landtagswahl mit Sven Hergovich und seinen Sozialdemokraten auf keinen grünen Zweig kam. Zeigte die Landeskoalition anfangs demonstrative Geschlossenheit, läuft es zur Halbzeit der fünfjährigen Funktionsperiode nicht mehr ganz so rund.