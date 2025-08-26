US Open für Ofner bereits nach drei Sätzen zu Ende

Ofner war der einzige österreichische Beitrag in den Einzel-Bewerben des letzten Jahres-Majors und konnte nach einer Behandlungspause seinen norwegischen Gegner nur im dritten Satz fordern. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren ebenso in der ersten von drei Qualifikationsrunden ausgeschieden wie deren Landsfrauen Julia Grabher und Sinja Kraus. Filip Misolic, Österreichs Nummer eins bei den Männern, hatte nicht für die Qualifikation genannt und war knapp nicht in das Hauptfeld gekommen, in dem Ofner nach einer bis Frühjahr gelaufenen Verletzungspause per „protected ranking“ war.