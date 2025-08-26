US Open für Ofner bereits nach drei Sätzen zu Ende

Der Steirer Sebastian Ofner ist in der ersten Runde der Tennis-US-Open ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag am Montag (Ortszeit) in New York zu Beginn der Nightsession dem als Nummer zwölf gesetzten Casper Ruud 1:6, 2:6, 6:7(5).
Der 26-jährige Norweger, 2022 bei diesem Grand-Slam-Turnier erst im Finale unterlegen, stellte im Head-to-Head mit Ofner auf 3:0. Für Österreichs Nummer zwei ist es seit dem Drittrundeneinzug in Wimbledon die sechste Auftaktniederlage in Folge.
Ofner war der einzige österreichische Beitrag in den Einzel-Bewerben des letzten Jahres-Majors und konnte nach einer Behandlungspause seinen norwegischen Gegner nur im dritten Satz fordern. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren ebenso in der ersten von drei Qualifikationsrunden ausgeschieden wie deren Landsfrauen Julia Grabher und Sinja Kraus. Filip Misolic, Österreichs Nummer eins bei den Männern, hatte nicht für die Qualifikation genannt und war knapp nicht in das Hauptfeld gekommen, in dem Ofner nach einer bis Frühjahr gelaufenen Verletzungspause per „protected ranking“ war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.