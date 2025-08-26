Vorteilswelt
Pleite gegen Ruud

US Open für Ofner bereits nach drei Sätzen zu Ende

Tennis
26.08.2025 06:17
Sebastian Ofner muss seine Koffer packen.
Sebastian Ofner muss seine Koffer packen.(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Der Steirer Sebastian Ofner ist in der ersten Runde der Tennis-US-Open ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag am Montag (Ortszeit) in New York zu Beginn der Nightsession dem als Nummer zwölf gesetzten Casper Ruud 1:6, 2:6, 6:7(5).

Der 26-jährige Norweger, 2022 bei diesem Grand-Slam-Turnier erst im Finale unterlegen, stellte im Head-to-Head mit Ofner auf 3:0. Für Österreichs Nummer zwei ist es seit dem Drittrundeneinzug in Wimbledon die sechste Auftaktniederlage in Folge.

Ofner war der einzige österreichische Beitrag in den Einzel-Bewerben des letzten Jahres-Majors und konnte nach einer Behandlungspause seinen norwegischen Gegner nur im dritten Satz fordern. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren ebenso in der ersten von drei Qualifikationsrunden ausgeschieden wie deren Landsfrauen Julia Grabher und Sinja Kraus. Filip Misolic, Österreichs Nummer eins bei den Männern, hatte nicht für die Qualifikation genannt und war knapp nicht in das Hauptfeld gekommen, in dem Ofner nach einer bis Frühjahr gelaufenen Verletzungspause per „protected ranking“ war.

