Hier türmen vier Häftlinge aus Berliner Gefängnis

Aus der Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee sind am Donnerstagmorgen vier Häftlinge entflohen. Die Männer entkamen über einen Lüftungsspalt in der Außenmauer, wie ein Sprecher des Justizsenats sagte. Die Gefangenen arbeiteten in der Kfz-Werkstatt, die sich auf dem Gelände der JVA befindet. Dort hätten sie am Morgen ihren Dienst angetreten. Ausgebrochen seien sie um kurz vor 9 Uhr.