Einigung! Chelsea-Stürmer vor Wechsel nach München

Schlägt der FC Bayern wenige Tage vor Ende des Sommer-Transferfensters noch einmal zu? Wie die deutsche „Bild“-Zeitung erfahren haben will, sollen sich die Münchner mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel von Nicolas Jackson geeinigt haben. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.