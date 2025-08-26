Vorteilswelt
Heißes Gerücht

Einigung! Chelsea-Stürmer vor Wechsel nach München

Deutsche Bundesliga
26.08.2025 06:05
Neue Offensivkraft für Vincent Kompany
Neue Offensivkraft für Vincent Kompany(Bild: AFP/APA/Alberto PIZZOLI)

Schlägt der FC Bayern wenige Tage vor Ende des Sommer-Transferfensters noch einmal zu? Wie die deutsche „Bild“-Zeitung erfahren haben will, sollen sich die Münchner mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel von Nicolas Jackson geeinigt haben. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.

0 Kommentare

Zwar hatte Sportvorstand Max Eberl am Freitagabend noch dementiert, Jackson an die Isar holen zu wollen, dem Bericht der Boulevard-Zeitung zufolge dürfte die Personalie jedoch keineswegs abgehakt sein. Hinzu kommt: an den ersten beiden Spieltagen der Premier League fehlte der Stürmer im Kader der „Blues“.

Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson
Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson(Bild: AP/Chris Szagola)

Eine fixe Verpflichtung sei zwar ausgeschlossen, allerdings sei es durchaus realistisch, dass die Bayern mit einer Leihe auf die Lücken im Angriff reagieren. Sieben Tage haben die Münchner noch Zeit, den Deal in trockene Tücher zu bringen. Dann endet das Sommer-Transferfenster ...

