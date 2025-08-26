Einigung! Chelsea-Stürmer vor Wechsel nach München

Schlägt der FC Bayern wenige Tage vor Ende des Sommer-Transferfensters noch einmal zu? Wie die deutsche „Bild“-Zeitung erfahren haben will, sollen sich die Münchner mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel von Nicolas Jackson geeinigt haben. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.
Zwar hatte Sportvorstand Max Eberl am Freitagabend noch dementiert, Jackson an die Isar holen zu wollen, dem Bericht der Boulevard-Zeitung zufolge dürfte die Personalie jedoch keineswegs abgehakt sein. Hinzu kommt: an den ersten beiden Spieltagen der Premier League fehlte der Stürmer im Kader der „Blues“.
Eine fixe Verpflichtung sei zwar ausgeschlossen, allerdings sei es durchaus realistisch, dass die Bayern mit einer Leihe auf die Lücken im Angriff reagieren. Sieben Tage haben die Münchner noch Zeit, den Deal in trockene Tücher zu bringen. Dann endet das Sommer-Transferfenster ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.