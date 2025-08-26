Marc Pircher: Trennung im verflixten 7. Ehejahr

„Als Eltern zusammenarbeiten“

Was sonst eher nur als Floskel gilt, dürfte in diesem Fall aber auch wirklich so sein, denn die Tiroler Frohnatur (er war bereits einmal verheiratet, hat aus dieser Beziehung zwei Töchter) hat für seine nunmehrige, ehemalige Liebe nur wertschätzende Worte übrig: „Ich bin Martina sehr dankbar für die wunderschönen Jahre.“ Die Zukunft als Eltern ihres gemeinsamen Sohnes ist beiden, Trennung hin oder her, das Wichtigste, sagt er, der zuletzt im ORF beim „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ und danach mit seiner eigenen Sendung „Marc Pirchers Hitgeschichten“ das Konzert- und Fernseh-Publikum begeisterte: „Wir wollen auch künftig eng als Eltern zusammenarbeiten und für unser gemeinsames Kind da sein.“