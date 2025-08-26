Starke Asche-Emission
Ätna ausgebrochen: Höchste Warnstufe für Flieger
Der Ätna auf der Mittelmeerinsel Sizilien ist Europas höchster und aktivster Vulkan – und er ist erneut ausgebrochen. Für den Flugverkehr wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.
Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurden an den Gipfelkratern des größten aktiven Vulkans Europas starke Asche-Emissionen beobachtet, deren Höhe am Abend nicht abgeschätzt werden konnte. Für den Flugverkehr wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Der internationale Flughafen von Catania blieb vorerst geöffnet. Über mögliche verletzte Personen ist bisher nichts bekannt.
Der über 3300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen – explosive Ausbrüche mit Lava und Asche – liefern oft spektakuläre Bilder und ziehen zahlreiche Zuschauer an. Seit vergangener Woche müssen Touristen einen Mindestabstand von 50 Metern zu den Lavaströmen einhalten. Viele sorglose Schaulustige waren in der Vergangenheit nah herangegangen, um gute Fotos zu machen.
Anfang Juni etwa hatte der Ätna für Schlagzeilen gesorgt. Damals waren zahlreiche Wanderer in Panik gerieten, als der Vulkan zu spucken begonnen hatte. Im Februar waren ebenfalls heiße Lavaströme aus dem Hauptkrater ausgetreten. Der bekannte Snowboarder und Influencer Marco Bassot dokumentierte das Naturereignis eindrucksvoll. Er berichtete von einer mehr als 1000 Meter langen Lavafront, die sich mit intensiver Hitze über die verschneite Landschaft ergoss.
Kommentare
