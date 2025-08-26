Ätna ausgebrochen: Höchste Warnstufe für Flieger

Anfang Juni etwa hatte der Ätna für Schlagzeilen gesorgt. Damals waren zahlreiche Wanderer in Panik gerieten, als der Vulkan zu spucken begonnen hatte. Im Februar waren ebenfalls heiße Lavaströme aus dem Hauptkrater ausgetreten. Der bekannte Snowboarder und Influencer Marco Bassot dokumentierte das Naturereignis eindrucksvoll. Er berichtete von einer mehr als 1000 Meter langen Lavafront, die sich mit intensiver Hitze über die verschneite Landschaft ergoss.