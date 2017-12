Streit um Frauen: Tunesien streicht Emirates-Flüge

Der stellvertretende VAE-Außenminister schrieb auf Twitter: "Wir haben unsere Brüder in Tunesien wegen Sicherheitsinformationen kontaktiert, die spezielle und vorübergehende Maßnahmen nötig gemacht haben". Ein Sprecherin des tunesischen Präsidentenbüros teilte dem Radiosender Shams FM am Montag mit, dass Behörden in den VAE sie über eine mögliche Bedrohung unterrichtet hätten, dass Flugzeuge aus den Emiraten angegriffen werden sollten.