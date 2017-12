Akku geriet beim Laden in Brand: Steirer im Spital

Ein 53-jähriger Oststeirer ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Brand in seinem Haus verletzt worden. Ein Akku einer Drohne dürfte beim Laden Feuer gefangen haben. Die Flammen griffen auf die Einrichtung des Hauses über. Der Mieter erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das LKH Hartberg gebracht, teilte die Polizei mit.