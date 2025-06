Wieso das Unfallrisiko am E-Scooter höher ist

Seit 2020 werden E-Scooter-Unfälle mit Schwerverletzten im TraumaRegister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie erfasst. Diese Informationen wurden jetzt von der Forschungsgruppe für Verkehrssicherheit am TUM Klinikum analysiert. In ihrer Studie durchleuchtete das Team die Daten von 538 Personen, die bis 2023 bei E-Scooter-Unfällen schwer verletzt wurden, und verglichen Basisdaten zum Unfallhergang mit den Informationen von verletzten Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern, hieß es in der Online-Publikation.