So profitieren Hausbesitzer vom Energiegesetz

Es hat Jahre gedauert, nun ist das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz EABG endlich auf Schiene. Damit soll die Energiewende beschleunigt werden. Das Gesetz sieht verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energiequellen für jedes Bundesland vor, für private Haushalte und Kleingewerbe sind vor allem Erleichterungen vorgesehen.