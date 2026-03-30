So profitieren Hausbesitzer vom Energiegesetz

Es hat Jahre gedauert, nun ist das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz EABG endlich auf Schiene. Damit soll die Energiewende beschleunigt werden. Das Gesetz sieht verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energiequellen für jedes Bundesland vor, für private Haushalte und Kleingewerbe sind vor allem Erleichterungen vorgesehen.
Künftig brauchen PV-Anlagen auf Dächern, Heimspeicher bis 20 kWh, Freiflächen-Solarenergie-Anlagen bis 5.000 Quadratmetern auf Bauland oder Industrieflächen sowie Wärmepumpen im privaten und betrieblichen Bereich bis 40 db keine Genehmigungen mehr.
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