ÖTV-Damen treffen u.a. auf Griechenland & Finnland

Seit 2023 Absturz in Drittklassigkeit

Im November 2023 verpassten die Österreicherinnen durch eine in Schwechat gegen Mexiko im abschließenden Doppel im Tiebreak des dritten Satzes erlittene 2:3-Niederlage die Weltgruppen-Qualifikation. Im April 2024 gelang der Aufstieg ins Play-off um die Weltgruppen-Zugehörigkeit, diese Rückkehr misslang im November darauf aber durch ein 2:3 auf neutralem Boden in Texas gegen die Ukraine. Statt eines erneuten Anlaufs ging es im vergangenen April schon da ersatzgeschwächt gegen den Abstieg, aber ohne Erfolg. So geht es nun erstmals seit 2018 in die Europa/Afrika-Zone II.