Die Straßenmeistereien sind bereit für den heutigen Start in den Winter. Mit moderner Technik wird genau beobachtet, wann und wo der Schnee fällt.
Mit dicken Schneeflocken klopfte der Winter heute Nacht bereits an die Tür. Für den ersten großen Schneefall steht der heimische Winterdienst aber schon bereit: Mit 422 Lkw, vollen Silos und jeder Menge neuer Technik. „Bei der Verkehrssicherheit unserer Landsleute überlassen wir nichts dem Zufall“, sagt Verkehrslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer.
Dabei bleibt kein Schneehaufen auf dem anderen: Liegt der Schnee erst einmal, könnten insgesamt 1500 Mitarbeiter gleichzeitig ausrücken, um ihn zu räumen. Auf dem 13.573 Kilometer langen Landesstraßennetz wurden rund 500.000 Schneestangen aufgestellt, dazu kommen 700 Kilometer Schneezäune gegen gefährliche Schneeverwehungen. In 53 Hallen und 111 Silos ist das Streusalz gelagert.
Keine Stromer im Dienst
Bei der Technik wurde zwar ordentlich aufgestockt, bei Strom-Fahrzeugen zögert man aber noch. Die 27 neuen Lkw, die das Land für die Saison dem Straßendienst zur Verfügung gestellt hat, sind allesamt Verbrenner. Man wolle sich im Ernstfall nicht von leeren Akkus aufhalten lassen.
Moderne Technik gibt es trotzdem mit landesweit 60 Videoanlagen inklusive Wettersensoren und rund 150 automatischen Punktsensoren, die eine akribische Überwachung der aktuellen Wetterlage ermöglichen. „Auch dank des Einsatzes moderner Technik können wir die Schneefälle im Winter proaktiv bewältigen“, berichtet Straßenbaudirektor Rainer Irschik. Die Straßen werden im Laufe des Tages geräumt und wieder freigeschaufelt für den sicheren Verkehr.
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