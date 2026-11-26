Dabei bleibt kein Schneehaufen auf dem anderen: Liegt der Schnee erst einmal, könnten insgesamt 1500 Mitarbeiter gleichzeitig ausrücken, um ihn zu räumen. Auf dem 13.573 Kilometer langen Landesstraßennetz wurden rund 500.000 Schneestangen aufgestellt, dazu kommen 700 Kilometer Schneezäune gegen gefährliche Schneeverwehungen. In 53 Hallen und 111 Silos ist das Streusalz gelagert.