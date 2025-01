1,3 Millionen Menschen besuchten Christkindlmarkt

Das entspricht laut Veranstalter gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund zehn Prozent. „Die Standler ziehen eine durchwegs positive Bilanz. Zum runden Jubiläum lobten sie die außergewöhnlich gute Stimmung unter den Besuchern, die die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Salzburger Altstadt genossen“, heißt es in einer Aussendung.