Klartext! Rätsel um Tennis-Schönheit gelöst

„Camila Giorgi ist in Rom. In den letzten Monaten war sie aus beruflichen Gründen unterwegs. Kurz gesagt, sie ist keineswegs weggelaufen, wie einige behauptet haben“, stellt Giorgis Anwalt Edmondo Tomaselli gegenüber der Zeitung „Corriere del Veneto“ klar. Die ehemalige Nummer 26 der Tennis-Welt „verbrachte einige Zeit in den Vereinigten Staaten, kehrte dann nach Italien zurück und verfolgte hier auch einige Arbeitsprojekte“.