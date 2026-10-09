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„Stärker, länger!“ Mit Kondom-Power zum Aufstieg?

Fußball International
09.10.2026 12:53
Ex-Premier-League-Coach Sean Dyche (mi.) und Fußball-Influencer Steve Bracknall (li.) spielen ...
Ex-Premier-League-Coach Sean Dyche (mi.) und Fußball-Influencer Steve Bracknall (li.) spielen die Hauptrollen im Clip von Durex.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/durex.uk)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Ein herrlich humorvoller und zweideutiger Social-Media-Clip sorgt für jede Menge Lacher! Kondom- und Gleitgelhersteller Durex unterstützt künftig den Zehntligisten Woodley United und hat sich dafür prominente Verstärkung geholt: Ex-Premier-League-Trainer Sean Dyche und Fußball-Influencer Steve Bracknall sollen den Amateurklub endlich wieder zum Aufstieg führen.

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„Seit zehn Jahren sind sie nicht aufgestiegen“, stellt Dyche bei seiner Ankunft auf dem Trainingsgelände fest. „Das ist eine lange Wartezeit.“

Als neuer „Performance Director“ soll der frühere Trainer von Everton und Nottingham Forest nun dafür sorgen, dass es bei Woodley United endlich wieder aufwärtsgeht – und das durchaus im zweideutigen Sinne.

Freilich trägt der 55-Jährige dabei ebenso wie die Spieler und Betreuer einen blauen Trainingsanzug, auf dessen Brust das Logo des Kondomherstellers prangt. Dyches Assistent: Fußball-Influencer Steve Bracknall (rund 700.000 Follower auf Instagram) ... 

„Stärker, länger, zusammen!“
Beim Beobachten einer Trainingseinheit erkennt Bracknall offenbar schnell, wo das Problem liegt. „Was fehlt ihnen?“, fragt er sich. „Es ist ein häufiges Problem. Sie bringen sich in Position, aber manchmal schaffen sie es einfach nicht, den Abschluss zu finden.“

Dyche hat dafür eine klare Lösung parat: „Wir müssen die Freude am Spielen wieder zurückbringen.“

In der Kabine folgt die nächste Ansage. Auf der Taktiktafel gibt der Engländer die Marschroute vor: „Ich kann es nicht einfacher machen. Stärker, länger, zusammen!“

Doch der ehemalige Premier-League-Coach hat noch weitere Ratschläge für seine Spieler. „Warum haben wir es so eilig?“, fragt er in die Runde. „Ihr müsst lernen, es zu genießen.“ Als besondere „Hausaufgabe“ verteilt Dyche anschließend Durex-Produkte an seine Mannschaft.

„Eine lange, harte Saison“
Vor dem nächsten Einsatz schwört der Trainer seine Spieler im Kreis noch einmal ein: „Jungs, wir haben noch eine lange, harte Saison vor uns. Aber es geht vor allem darum, Spaß zu haben.“

Clip geht viral
Die ungewöhnliche Social-Media-Aktion kommt im Netz jedenfalls super an. Bereits innerhalb weniger Stunden wurde das gemeinsam mit dem britischen Durex-Account veröffentlichte Video mehr als eine Million Mal aufgerufen und sammelte Tausende Kommentare.

Woodley United auf Platz 19 von 22 Teams aktuell
Sportlich könnte Woodley United die Unterstützung gut gebrauchen. Nach 14 Saisonspielen hält der englische Zehntligist bei lediglich zehn Punkten und liegt auf Rang 19 von 22 Mannschaften.

Die Mission ist jedenfalls eindeutig: Mit Durex an der Seite sollen zukünftig feucht-fröhliche Aufstiege gefeiert werden ... 

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