„Schreckliche Stunden“: Hamilton und Fans in Sorge

Noch kein Podium mit Ferrari

Während Hamilton um seinen treuen Begleiter bangt, läuft es auch sportlich nicht nach Plan. Seit seinem Wechsel zu Ferrari wartet der Rekordweltmeister auf ein Podium. In Baku schied er nach einem Reifen-Missgeschick in Q2 aus, fuhr nach einem Missverständnis mit Teamkollege Charles Leclerc im Rennen nur auf Rang acht.