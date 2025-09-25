Vorteilswelt
Roscoe in Tierklinik

„Schreckliche Stunden“: Hamilton und Fans in Sorge

Formel 1
25.09.2025 14:06
Lewis Hamilton sorgt sich um seinen Hund Roscoe.
Lewis Hamilton sorgt sich um seinen Hund Roscoe.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/POOL/YVES HERMAN, instagram.com/lewishamilton)

Besorgniserregende Nachrichten von Lewis Hamilton! Wie der siebenfache Formel-1-Weltmeister auf Instagram mitteilte, haben er und sein Hund Roscoe „schreckliche Stunden” hinter sich. Roscoe musste in die Tierklinik.

Im April wurde bei Hamiltons Bulldogge Roscoe eine Lungenentzündung diagnostiziert und er erhielt entsprechende Medikamente. Nun folgte der nächste gesundheitliche Rückschlag. Offenbar musste die Bulldogge in der Tierklinik operiert werden.

Der 40-Jährige veröffentliche ein Foto in seiner Instagram-Story und bat die Fans um Unterstützung: Roscoe habe „schreckliche Stunden“ hinter sich. Hamilton hoffe auf viele „Gedanken und Gebete“.

(Bild: instagram.com/lewishamilton)

Bulldogge mit 1,3 Mio. Follower
Betreut wird der Hund von Trainerin Kirstin MacMillan, während Hamilton um die Welt reist. Roscoe ist längst eine kleine Berühmtheit: Er begleitete Hamilton zu vielen Rennen, tauchte sogar im Film „F1“ an der Seite von Brad Pitt auf und hat auf Instagram mehr als 1,3 Millionen Follower.

Noch kein Podium mit Ferrari
Während Hamilton um seinen treuen Begleiter bangt, läuft es auch sportlich nicht nach Plan. Seit seinem Wechsel zu Ferrari wartet der Rekordweltmeister auf ein Podium. In Baku schied er nach einem Reifen-Missgeschick in Q2 aus, fuhr nach einem Missverständnis mit Teamkollege Charles Leclerc im Rennen nur auf Rang acht.

Hamilton kämpft derzeit also an mehreren Fronten – privat wie sportlich. Die Daumen der Fans sind jedenfalls fest gedrückt, dass Roscoe bald wieder gesund an seiner Seite ist.

