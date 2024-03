Viki Schnaderbeck - eine steirische Erfolgsstory

Den Grundstein für ihre Karriere im Profifußball legte die gebürtige Grazerin Viktoria Schnaderbeck bereits mit sieben Jahren, damals entdeckte sie ihre große Leidenschaft zum Fußball. Sie verbrachte jede freie Minute mit ihren Freunden am Sportplatz, meist als einziges Mädchen. „Bald merkte ich, wie viel Spaß es mir macht und ich entwickelte auch recht schnell einen gewissen Ehrgeiz.“ Auf die Frage, ob es ihr Kindheitstraum war, Profifußballerin zu werden, antwortete Schnaderbeck: „Es gibt ein ORF-Interview von mir im Konfetti TV, in dem ich sage ‚Wenn ich groß bin, will ich Profifußballerin werden.‘ Da war ich ungefähr 10 Jahre alt.“