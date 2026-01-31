Nach Red-Bull-Aus: Horner bricht sein Schweigen!

Christian Horner hat sich erstmals seit seinem Aus bei Red Bull Racing öffentlich zu Wort gemeldet und dabei ein mögliches Comeback in der Formel 1 nicht ausgeschlossen.
Der langjährige Teamchef der „Bullen“ war im vergangenen Sommer überraschend entlassen und durch Laurent Mekies ersetzt worden. Sein letzter öffentlicher Auftritt für Red Bull datierte vom Grand Prix in Silverstone, danach verschwand Horner weitgehend aus dem Rampenlicht.
Gerüchte um ein baldiges Comeback gab es dennoch immer wieder. Zuletzt hatte Flavio Briatore bestätigt, dass Horner Interesse habe, über ein eigenes Investorenkonsortium 24 Prozent an Alpine zu erwerben – ein Anteil, der aktuell von Otro Capital gehalten wird.
„Ich habe noch eine Rechnung offen“
Nun meldete sich der 51-jährige Brite bei der European Motor Show in Dublin erstmals selbst zu Wort und ließ aufhorchen. „Ich habe das Gefühl, dass ich in der Formel 1 noch eine Rechung offen habe. Es ist nicht so zu Ende gegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich werde nicht für irgendetwas zurückkommen. Ich komme nur für etwas zurück, das gewinnen kann.“
Gleichzeitig machte er klar, dass er keinen Job um jeden Preis anstrebt. „Ich möchte nicht in das Fahrerlager zurückkehren, wenn ich dort nichts zu tun habe. Mir fehlt der Sport, mir fehlen die Menschen, mir fehlt das Team, das ich aufgebaut habe.“
Horner blickte dabei auch auf seine lange Karriere zurück: „Ich hatte 21 unglaubliche Jahre in der Formel 1. Ich hatte eine großartige Zeit, habe viele Rennen und Meisterschaften gewonnen und mit einigen fantastischen Fahrern, Ingenieuren und Partnern zusammengearbeitet. Ich muss nicht zurück. Ich könnte meine Karriere jetzt beenden.“
„Ich habe es nicht eilig“
Ganz abgeschlossen ist das Kapitel Formel 1 für ihn aber nicht. „Ich würde nur für die richtige Gelegenheit zurückkehren, um mit großartigen Menschen zu arbeiten und in einem Umfeld, in dem man gewinnen will und diesen Ehrgeiz teilt. Ich wäre lieber Partner als nur eine angestellte Kraft, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe es nicht eilig. Ich muss nichts unbedingt tun.“
Horner reagiert auf Spekulationen
Konkreter wollte Horner nicht werden. Stattdessen verwies er auf die anhaltenden Spekulationen um seine Person: „Was faszinierend ist: Ich bin am 8. Juli bei Red Bull ausgestiegen, und dies ist das erste Mal, dass ich tatsächlich mit jemandem gesprochen habe. Ich scheine bei jedem einzelnen Formel-1-Team gewesen zu sein — vom Ende des Feldes über das Mittelfeld bis an die Spitze des Grids.“
Und weiter: „Es scheint einfach ein großes Interesse daran zu geben: ‘Was werde ich tun? Wohin werde ich gehen?‘ Die Realität ist, dass ich bis zum Frühjahr ohnehin nichts machen kann. Es ist sehr schmeichelhaft, ständig mit all diesen verschiedenen Teams in Verbindung gebracht zu werden.“
Ob und wo Christian Horner tatsächlich in die Formel 1 zurückkehrt, bleibt offen. Klar ist nur: Wenn, dann nur für ein Projekt mit Titelpotenzial.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.