Nach Red-Bull-Aus: Horner bricht sein Schweigen!

Ganz abgeschlossen ist das Kapitel Formel 1 für ihn aber nicht. „Ich würde nur für die richtige Gelegenheit zurückkehren, um mit großartigen Menschen zu arbeiten und in einem Umfeld, in dem man gewinnen will und diesen Ehrgeiz teilt. Ich wäre lieber Partner als nur eine angestellte Kraft, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe es nicht eilig. Ich muss nichts unbedingt tun.“