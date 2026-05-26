Schütz will ORF leiten und Unfälle bei „Tutto Gas“

Das Rennen um den ORF-Chefsessel biegt auf die Zielgerade ein: Diesen Donnerstag um Mitternacht endet die Bewerbungsfrist für den ORF-Chefsessel und kurz vor Schluss wird es noch einmal richtig spannend: Medienchefin Eva Schütz hat überraschend ihre Kandidatur bekannt gegeben. UND: Zwei schwere Zwischenfälle haben die Pfingstparty „Tutto Gas“ in Lignano Sabbiadoro überschattet. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.