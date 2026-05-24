Hoeneß: „Das hätte sich Mourinho sparen können“

„Hoffe, ich sehe ihn nicht“

Hintergrund: Mourinho gilt als designierter neuer Cheftrainer von Real Madrid. In dieser Funktion soll er veritables Interesse von Bayern Edelzangler Michael Olise haben und auch zeigen. Sehr zum Missfallen von Uli Hoeneß. Im Interview gefragt, ob er Mourinho denn von Olises Unverkäuflichkeit erzählen werde, meinte er: „Ich hoffe, ich sehe Mourinho gar nicht mehr. Denn die Reise hierher hätte er sich sparen können.“ Olise sei schlicht unverkäuflich. Ob Mourinho und Real das auch so sehen?