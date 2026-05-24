Hoeneß: „Das hätte sich Mourinho sparen können“

Uli Hoeneß eierte (wieder einmal) nicht lange herum. „Die Reise hätte er sich sparen könen“, raunte er via Sky nach dem DFB-Pokalfinale einem gewissen Jose Mourinho zu. Der ebenfalls in Berlin gesichtet worden war.
Es begann leicht zu dämmern in Berlin. Als plötzlich ein Mann mit dunklem Baseball-Kapperl, weißem Leiberl und hellblauem aufgeknöpftem Hemd darüber ein Innenstadt-Hotel verließ und in ein wartendes Auto stieg. Ja, es war Trainerlegende Jose Mourinho. Der Portugiese war am Samstagabend in der deutschen Hauptstadt zu Gast, um sich das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Stuttgart anzusehen. Sky-Reporter Florian Plettenberg zückte als Erster das Handy.
Fünf Augen
So viel zu Kapitel eins. Weiter geht die Story nach Schlusspfiff und nach Bayerns 3:0-Erfolg. Da nämlich nahm sich der – selbstredend ebenfalls im Stadion anwesend – Bayern-Macher Uli Hoeneß Zeit, um mit Sky ein paar Sätze zu wechseln. Die Reporterin erzählte Honeß von Mourinhos Anwesenheit im Stadion. „Der hat ein Auge auf Michael Olise geworfen“, raunte sie Hoeneß zu. Der eiskalt: „Der kann noch fünf Augen auf ihn werfen.“
„Hoffe, ich sehe ihn nicht“
Hintergrund: Mourinho gilt als designierter neuer Cheftrainer von Real Madrid. In dieser Funktion soll er veritables Interesse von Bayern Edelzangler Michael Olise haben und auch zeigen. Sehr zum Missfallen von Uli Hoeneß. Im Interview gefragt, ob er Mourinho denn von Olises Unverkäuflichkeit erzählen werde, meinte er: „Ich hoffe, ich sehe Mourinho gar nicht mehr. Denn die Reise hierher hätte er sich sparen können.“ Olise sei schlicht unverkäuflich. Ob Mourinho und Real das auch so sehen?
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