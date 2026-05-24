„Es hat sich mehr verändert, als ich erwartet hab“

Während Lilli Tagger und Sinja Kraus am Sonntag ihre Grand-Slam-Premiere feiern, dominieren zwei große Themen die diesjährigen French Open: Der Schrei der Spieler nach mehr Preisgeld, der in einem partiellen Medien-Boykott gipfelte sowie die Frage: Wer kann Jannik Sinner schlagen? Für beide Unternehmungen stehen die Erfolgsaussichten nicht rosig.
Riesentrubel herrschte schon Samstag in Roland Garros, traditionell ein Feiertag für Fans. Diese konnten den Stars auf dem Center Court beim Training zusehen, bei denen diese sogar von den Referees geleitete Sätze spielten. Und hinterher, auch das gehört zum sogenannten Yannick Noah Day in Paris, gaben Coco Gauff und Co. gerne Autogramme, erfüllten auch Fotowünsche. Zudem gab es Musik-Acts und Show-Matches mit Legenden wie Mansour Bahrami, Richard Gasquet und Gael Monfils, der seine letzten French Open bestreitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.