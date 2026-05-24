„Es hat sich mehr verändert, als ich erwartet hab“

Riesentrubel herrschte schon Samstag in Roland Garros, traditionell ein Feiertag für Fans. Diese konnten den Stars auf dem Center Court beim Training zusehen, bei denen diese sogar von den Referees geleitete Sätze spielten. Und hinterher, auch das gehört zum sogenannten Yannick Noah Day in Paris, gaben Coco Gauff und Co. gerne Autogramme, erfüllten auch Fotowünsche. Zudem gab es Musik-Acts und Show-Matches mit Legenden wie Mansour Bahrami, Richard Gasquet und Gael Monfils, der seine letzten French Open bestreitet.