Admiras Edelzangler zwischen Genie und Wahnsinn

Wichtig fürs Team war auch Verteidiger Manuel Holzmann, der sich gegen die Jung-Rapidler einen Kreuzbandriss zuzog. Damit wird der 24-Jährige den Südstädtern für mehrere Monate fehlen. Also auch beim verschobenen Derby in St. Pölten, das nun am 1. Oktober um 20.30 Uhr stattfinden wird. Bis dahin hat der SKN noch ein paar Anläufe zum ersten Sieg der Saison, den ersten am Wochenende in Voitsberg.