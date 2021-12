Zanardis schönstes Geschenk: Weihnachten zu Hause

Rund eineinhalb Jahre nach seinem schweren Handbike-Unfall will der italienische Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi Weihnachten zu Hause verbringen. „Ein ganz wichtiger Schritt war, dass Alex vor einigen Wochen die Klinik verlassen konnte und zurück bei uns zuhause ist. Darauf mussten wir lange warten“, sagte seine Frau Daniela Zanardi in einem am Montag von BMW veröffentlichten Interview. Der heute 55-Jährige ist Markenbotschafter für den bayerischen Autobauer.