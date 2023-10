El Salvador: Schon 12.000 Kriminelle in Mega-Knast

Anfang Februar ging in Tecololuca in El Salvador ein Gefängniskomplex in Betrieb, der auf einer Fläche von 165 Hektar künftig bis zu 40.000 Insassen beherbergen soll. Derzeit sitzen in dem Mega-Knast bereits rund 12.000 angeklagte oder verurteilte Gangmitglieder ein.