Alcaraz gibt in Barcelona unter Schmerzen w.o.

„Nachdem wir Tests gemacht haben, haben wir realisiert, dass die Verletzung ernster als von uns erwartet ist“, erklärte Alcaraz. „Ich muss auf meinen Körper hören, um sicherzustellen, dass meine Zukunft nicht beeinträchtigt ist.“ Er ziehe bei einem Turnier nur ungern zurück, besonders in Barcelona. „Ich bin sehr traurig, dass ich nach Hause zurückkehren muss, um mit meinem Team so bald wie möglich an meiner Genesung zu arbeiten und um für die kommenden Turniere so fit wie möglich zu sein.“