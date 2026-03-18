Amazon wendet sich von staatlicher US-Post ab

Der oberste US-Postchef David Steiner bestätigte am Dienstag am Rande einer Kongressanhörung, dass die Verhandlungen mit Amazon noch liefen. Details wollte er unter Verweis auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung nicht nennen. Steiner warnte jedoch vor dem Kongress, dass der USPS innerhalb von zwölf Monaten das Geld ausgehen könnte, oder bereits im Oktober, falls fällige Rentenzahlungen geleistet werden müssten. Die US-Post hatte im Jänner ein Auktionsverfahren für den Zugang zu ihrem Zustellnetzwerk gestartet, um zusätzliche Einnahmen zu generieren – ein für Amazon überraschender Schritt nach 30 Jahren Partnerschaft.