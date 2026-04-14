Drei Österreicherinnen im French-Open-Hauptfeld

Gleich drei Österreicherinnen stehen fix im Hauptfeld der am 24. Mai beginnenden Tennis-French-Open.
Linz-Finalistin Anastasia Potapova als 54. der Entry List, Neo-Top-100-Spielerin Lilli Tagger als 100. und Julia Grabher als 102. bzw. drittletzte der bisher bekannten Teilnehmerinnen. Von den Weltranglisten-Top-100 hat nur die 59. nicht genannt, die Französin Varvara Gracheva. Vier Spielerinnen sind per „protected ranking“ dabei.
Bei den Männern steht Sebastian Ofner (86.) im Feld. Am Wochenende spielt Ofner die Madrid-Qualifikation, danach einen Challenger sowie beim Masters-1000-Turnier in Rom.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.