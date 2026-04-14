In diesem Fall wäre Arsenals Arteta seinen Job los

Noch hat Arsenal alles in der eigenen Hand und kann am Mittwoch auch in der Champions League nach dem 1:0 gegen Sporting im Hinspiel zu Hause den Sack zumachen und das Halbfinal-Ticket lösen. In der Liga kommt es am Sonntag obendrein zum direkten Duell mit ManCity – auch da könnten die „Gunners“ bereits eine Hand auf den Pokal legen. Ganz entspannt wird Arteta dennoch nicht sein ...