In diesem Fall wäre Arsenals Arteta seinen Job los

Vor wenigen Wochen war er mit dem FC Arsenal noch in vier Bewerben im Titelrennen und plötzlich wird bereits von Mikel Artetas Entlassung als Arsenal-Trainer geschrieben ...
Der spanischen „Mundo Deportivo“ zufolge darf Arsenal am Ende der Saison nicht ohne Titel dastehen, will Arteta im Amt bleiben. In den vergangenen Wochen waren die „Gunners“ zunehmend ins Straucheln geraten, im League-Cup-Finale mussten sich die Londoner Manchester City mit 0:2 geschlagen geben, knapp zwei Wochen später war auch im FA Cup Schluss, Arsenal verlor im Viertelfinale gegen Southampton mit 1:2.
„Skyblues“ dicht auf den Fersen
Und auch in der Premier League schrumpft der Vorsprung auf ManCity. Nach der 1:2-Pleite gegen Bournemouth vergangenen Samstag trennt Arsenal nur noch sechs Punkte von den „Skyblues“, die ein Spiel weniger gespielt haben.
Noch hat Arsenal alles in der eigenen Hand und kann am Mittwoch auch in der Champions League nach dem 1:0 gegen Sporting im Hinspiel zu Hause den Sack zumachen und das Halbfinal-Ticket lösen. In der Liga kommt es am Sonntag obendrein zum direkten Duell mit ManCity – auch da könnten die „Gunners“ bereits eine Hand auf den Pokal legen. Ganz entspannt wird Arteta dennoch nicht sein ...
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