80 Tiere aus Gemeindebau-Wohnung beschlagnahmt

Können Sie sich vorstellen, mit 40 Hunden in einer Wohnung zu leben? Ich denke, die wenigsten Menschen würden dies in die Tat umsetzen. Anders Martina B. (Name der Redaktion bekannt). Seit Jahrzehnten ist die Österreicherin dafür bekannt, dass sie immer wieder dutzende Hunde und Katzen auf teils fürchterliche Art und Weise hält.