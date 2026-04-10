Kreibich dreht auf: Wasser marsch im Lepi

Zwar hat es 11 Grad und schüttet: Aber dennoch hat die Stadt Salzburg heute den Wasserhahn im Lepi aufgedreht, um die Becken zu befüllen. Dort gibt es heuer auch eine neue Rutsche mit Special Effects.
Die Vorbereitungen laufen schon länger, am Freitagvormittag war es dann so weit: Vizebürgermeister Florian Kreibich hat mit dem Kommando „Wasser marsch“ den Befehl zum Befüllen der Freibadbecken gegeben. Diese sind über den Winter geleert gewesen und im März gründlich gereinigt worden. Mehr noch: Wie im Eigenheim war eben auch in den städtischen Bädern an der einen oder anderen Stelle eine Schraube locker, die Fliesenfugen nicht mehr die schönsten und auch die Außenanlagen müssen für die Saison hergerichtet werden.
Neu ist heuer die Rutsche im Freibad Leopoldskron. Die sieht zwar weitestgehend aus wie die alte, jedoch startet sie nun überdacht und endet auch wieder überdeckt. Dort sorgen Licht- und Farbeffekte in der Röhre für ein ganz neues Spektakel. Zudem kann man künftig professionell Wettrutschen: Denn eine Zeitmessung mit LED-Anzeige erfasst künftig die schnellsten Rutscher Salzburgs. 484.404 Euro hat der Spaß insgesamt gekostet.
Außerdem gibt es eine neues Kletternetz und die Becken wurden energieoptimiert. Das Lepi startet am 8. Mai in die Saison, kurz vorher öffnet das AYA-Bad seine Außenanlagen am 17. April.
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