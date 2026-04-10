Kreibich dreht auf: Wasser marsch im Lepi

Die Vorbereitungen laufen schon länger, am Freitagvormittag war es dann so weit: Vizebürgermeister Florian Kreibich hat mit dem Kommando „Wasser marsch“ den Befehl zum Befüllen der Freibadbecken gegeben. Diese sind über den Winter geleert gewesen und im März gründlich gereinigt worden. Mehr noch: Wie im Eigenheim war eben auch in den städtischen Bädern an der einen oder anderen Stelle eine Schraube locker, die Fliesenfugen nicht mehr die schönsten und auch die Außenanlagen müssen für die Saison hergerichtet werden.