Champions-League-Ball: Nike wohl bald statt Adidas

Der offizielle Spielball der Fußball-Champions League kommt von 2027 an aller Voraussicht nach nicht mehr von Adidas. Die UEFA als Veranstalter des Wettbewerbs und die Vereinigung der europäischen Fußballklubs (EFC) teilten mit, sie führten exklusive Verhandlungen mit dem Adidas-Erzrivalen Nike über den Zuschlag für die Ball-Rechte von 2027 bis 2031.