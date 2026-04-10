Das raten Ärzte dem kollabierten KAC-Crack Murray

Am 10. März erlitt KAC-Verteidiger Jordan Murray im Viertelfinale gegen Szekesfehervar einen Herzstillstand, musste sogar am Eis wieder belebt werden. Nun geht‘s ihm besser, beim KAC ist sein Vertrag ausgelaufen. Das raten die Ärzte dem Eishockeycrack. Während bei den Rotjacken ein Duo überlegt, wie es weitergehen soll, hat der VSV den ersten Neuzugang.