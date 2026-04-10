Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heer informiert

Ein Schultag im Zeichen der Landesverteidigung

Burgenland
10.04.2026 13:00
Info-Offizier Dietmar Trinkl hat unterschiedlichste Tarnanzüge zum Probieren mit.
Info-Offizier Dietmar Trinkl hat unterschiedlichste Tarnanzüge zum Probieren mit.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Wenige wissen, was das Bundesheer alles zu bieten hat. Die „Krone“ begleitete Info-Experten, die der Jugend verständlich machen, worum es bei der Verteidigung geht. Berufsschüler in Mattersburg zeigten sich ehrlich interessiert.

0 Kommentare

Mit einem Morgenappell beginnt in der Berufsschule Mattersburg der Tag, wenn das Bundesheer zur „Umfassenden Landesverteidigung“ informiert. Die Schüler treten brav an und befolgen sogar ohne Widerspruch den Befehl: „Kappe ab!“ Info-Offizier Dietmar Trinkl hat den Tag, wie in vielen anderen Schulen, liebevoll geplant, damit die Jugendlichen nicht nur Vorträge hören, sondern altersgemäß interaktiv erreicht werden.

Ungewöhnlicher Morgenappell in der Berufsschule Mattersburg .
Ungewöhnlicher Morgenappell in der Berufsschule Mattersburg .(Bild: Reinhard Judt)

In den Lehrplänen wie in den 70ern
 Und die machen gerne mit, selbst wenn sich mancher schon zum Zivildienst gemeldet hat. Trinkl zur „Krone“: „Seit drei Jahren ist ,Umfassende Landesverteidigung‘ wieder in Lehrplänen, wie schon einmal ab den 70er-Jahren. Dazu kann das Heer eingeladen werden.“ Das erledigte in dem Fall Direktor Thomas Plank, der meint: „Wir bereiten unsere Schüler auf das Leben vor, obwohl wir sie nur zehn Wochen bei uns haben.“ Angesichts der politischen Entwicklungen in Europa und im „Rest der Welt“ gar nicht einfach. Vielen, die schon bei der Stellungskommission waren, ist die geopolitische Lage nicht ganz bewusst. Die ist aber nur ein Bereich beim Besuch der Info-Truppe, die ständig Anfragen aus unterschiedlichsten Schultypen bekommt. 

Dietmar Trinkl bei der Begrüßung durch Direktor Thomas Plank in der Berufsschule Mattersburg. Im ...
Dietmar Trinkl bei der Begrüßung durch Direktor Thomas Plank in der Berufsschule Mattersburg. Im Bild ist auch „Heermann“, ein Werbe-Maskottchen des Österreichischen Bundesheeres.(Bild: Reinhard Judt)

Im „Husar“ am Parkplatz Platz nehmen und fragen
 Die 85 Schüler zwischen 16 und 18 Jahren bewegen sich in kleinen Gruppen zwischen Modulen an unterschiedlichen Plätzen in der Schule. Am Parkplatz steht der „Husar“, das geschützte technische Wunderfahrzeug des Heeres. Man darf sich reinsetzen und Funktionen erfragen. Dahinter zeigt die Militärpolizei ihre Ausrüstung.

Die Ausrüstung der Militärpolizei aus der Nähe.
Die Ausrüstung der Militärpolizei aus der Nähe.(Bild: Reinhard Judt)

In der Werkstatt daneben gibt ein Milizsoldat Auskunft über explosive Kriegsrelikte und wie man bei Funden richtig reagiert (umschauen, weggehen, Polizei anrufen!).

Virtuell im Eurofighter mit zu fliegen ist ein Abenteuer.
Virtuell im Eurofighter mit zu fliegen ist ein Abenteuer.(Bild: Reinhard Judt)

Ein Vortrag über die Arten der Landesverteidigung macht allen klar, dass sie mindestens zur geistigen Landesverteidigung gehören, und warum es wichtig ist, als mündiger Bürger dazu beizutragen. Trinkl merkt: „Kinder mit migrantischem Hintergrund sind dem Heer gegenüber unbefangener.“ Manche haben nämlich Verwandte, die aktuell im Krieg sind, wie ein junger Mann auch bei dieser Visite erzählt.

Aufgaben des Heeres und Weltpolitik sind beim Besuch ebenso Stationen, wie das Probieren von Tarnanzügen. Der Blick in die mitgebrachten Virtual-Reality-Brillen bietet Action: ein Alarmflug mit dem Eurofighter, ein Fallschirmsprung, ein Gebirgseinsatz im Winter oder eine Rettung per Helikopter und ähnliche Erlebnisse begeistern schließlich alle Teilnehmer. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
10.04.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
2° / 4°
Symbol Regen
Güssing
-1° / 7°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
0° / 5°
Symbol Schneeregen
Neusiedl am See
0° / 6°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
1° / 5°
Symbol Regen

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.883 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
103.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
97.983 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1105 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
808 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Burgenland
Rudi Dolezal:
„Popstar Falco: Zerrissen, getrieben, genial“
Fertö-Neusiedler See
„Wir dürfen stolz auf unsere Welterbestätte sein!“
Mit Gottes Segen ...
Ist es etwa einer der drei gesuchten Geheimgänge?
Werbung
Magisches „Butterfly Dance!“ lockt nach Eisenstadt
Neue Eisenstädter
U-Ausschuss: „Sonderprüfung unumgänglich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf