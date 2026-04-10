Ein Schultag im Zeichen der Landesverteidigung

Wenige wissen, was das Bundesheer alles zu bieten hat. Die „Krone“ begleitete Info-Experten, die der Jugend verständlich machen, worum es bei der Verteidigung geht. Berufsschüler in Mattersburg zeigten sich ehrlich interessiert.
Mit einem Morgenappell beginnt in der Berufsschule Mattersburg der Tag, wenn das Bundesheer zur „Umfassenden Landesverteidigung“ informiert. Die Schüler treten brav an und befolgen sogar ohne Widerspruch den Befehl: „Kappe ab!“ Info-Offizier Dietmar Trinkl hat den Tag, wie in vielen anderen Schulen, liebevoll geplant, damit die Jugendlichen nicht nur Vorträge hören, sondern altersgemäß interaktiv erreicht werden.
In den Lehrplänen wie in den 70ern
Und die machen gerne mit, selbst wenn sich mancher schon zum Zivildienst gemeldet hat. Trinkl zur „Krone“: „Seit drei Jahren ist ,Umfassende Landesverteidigung‘ wieder in Lehrplänen, wie schon einmal ab den 70er-Jahren. Dazu kann das Heer eingeladen werden.“ Das erledigte in dem Fall Direktor Thomas Plank, der meint: „Wir bereiten unsere Schüler auf das Leben vor, obwohl wir sie nur zehn Wochen bei uns haben.“ Angesichts der politischen Entwicklungen in Europa und im „Rest der Welt“ gar nicht einfach. Vielen, die schon bei der Stellungskommission waren, ist die geopolitische Lage nicht ganz bewusst. Die ist aber nur ein Bereich beim Besuch der Info-Truppe, die ständig Anfragen aus unterschiedlichsten Schultypen bekommt.
Im „Husar“ am Parkplatz Platz nehmen und fragen
Die 85 Schüler zwischen 16 und 18 Jahren bewegen sich in kleinen Gruppen zwischen Modulen an unterschiedlichen Plätzen in der Schule. Am Parkplatz steht der „Husar“, das geschützte technische Wunderfahrzeug des Heeres. Man darf sich reinsetzen und Funktionen erfragen. Dahinter zeigt die Militärpolizei ihre Ausrüstung.
In der Werkstatt daneben gibt ein Milizsoldat Auskunft über explosive Kriegsrelikte und wie man bei Funden richtig reagiert (umschauen, weggehen, Polizei anrufen!).
Ein Vortrag über die Arten der Landesverteidigung macht allen klar, dass sie mindestens zur geistigen Landesverteidigung gehören, und warum es wichtig ist, als mündiger Bürger dazu beizutragen. Trinkl merkt: „Kinder mit migrantischem Hintergrund sind dem Heer gegenüber unbefangener.“ Manche haben nämlich Verwandte, die aktuell im Krieg sind, wie ein junger Mann auch bei dieser Visite erzählt.
Aufgaben des Heeres und Weltpolitik sind beim Besuch ebenso Stationen, wie das Probieren von Tarnanzügen. Der Blick in die mitgebrachten Virtual-Reality-Brillen bietet Action: ein Alarmflug mit dem Eurofighter, ein Fallschirmsprung, ein Gebirgseinsatz im Winter oder eine Rettung per Helikopter und ähnliche Erlebnisse begeistern schließlich alle Teilnehmer.
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