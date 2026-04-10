Ein Schultag im Zeichen der Landesverteidigung

In den Lehrplänen wie in den 70ern

Und die machen gerne mit, selbst wenn sich mancher schon zum Zivildienst gemeldet hat. Trinkl zur „Krone“: „Seit drei Jahren ist ,Umfassende Landesverteidigung‘ wieder in Lehrplänen, wie schon einmal ab den 70er-Jahren. Dazu kann das Heer eingeladen werden.“ Das erledigte in dem Fall Direktor Thomas Plank, der meint: „Wir bereiten unsere Schüler auf das Leben vor, obwohl wir sie nur zehn Wochen bei uns haben.“ Angesichts der politischen Entwicklungen in Europa und im „Rest der Welt“ gar nicht einfach. Vielen, die schon bei der Stellungskommission waren, ist die geopolitische Lage nicht ganz bewusst. Die ist aber nur ein Bereich beim Besuch der Info-Truppe, die ständig Anfragen aus unterschiedlichsten Schultypen bekommt.