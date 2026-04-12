Warum das Burgenland beim Wohnen (noch) punktet

Wohnen nicht für alle leistbar

Dennoch scheint auch im Burgenland nicht nur die Sonne. Auch im östlichsten Bundesland schlägt sich mittlerweile die allgemeine Teuerung durch, die Kosten fürs Wohnen steigen. Das zeigt sich auch bei der Hajek-Umfrage: Nur für 6 Prozent ist Wohnen derzeit „sehr leistbar“, für 47 Prozent „eher leistbar“. „Das ist in Summe zwar immer noch eine Mehrheit, aber es gibt auch viele Haushalte, für die es schwieriger wird“, sagt der Klubchef. Auffällig: In der Umfrage sind es vor allem die FPÖ-Wähler, welche sich das Wohnen nur schwer bis kaum leisten können – fast 60 Prozent haben mit den Wohnkosten zu kämpfen.