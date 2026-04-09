Mehr Schritte sollen für mehr Gesundheit sorgen

Menschen motivieren

Diese positive Wirkung werde oft unterschätzt. Der Masterplan „Burgenland zu Fuß“ setzt genau hier an. Ziel ist es, mehr Menschen zum Gehen zu motivieren und gleichzeitig verbesserte Rahmenbedingungen zu schaffen. Im Fokus steht vor allem der Alltag. Rund 20 Prozent der Wege, die Burgenländer zurücklegen, seien kürzer als ein Kilometer und damit gut zu Fuß machbar, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).