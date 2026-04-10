„Wir dürfen stolz auf unsere Welterbestätte sein!“

Der Start der Jubiläumsfeiern ist am 18. April. Hier wird zwar österreichweit in allen Stätten der Welterbetag begangen, in Winden aber mit einem besonderen Programm. Man trifft sich um 12.30 Uhr bei der Eiersammlung im Freilichtmuseum von Wander Bertoni. Dort kann man sich dann auf Führungen zu den Themen Hacklsberg, Lebensraum Schilfgürtel & Neusiedler See, Kultur & Geschichte, Baukultur und Fledermäuse in der Bärenhöhle aufteilen. Um 16 Uhr gibts Innenhof des Freilichtmuseums ein „Come Together“. Außerdem sind heuer noch die Präsentation des Managementplans, eine nationale Welterbestättenkonferenz und ein Abschluss im Dezember geplant. Mehr: welterbe.org