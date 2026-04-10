„Wir dürfen stolz auf unsere Welterbestätte sein!“

Das sagen die Verantwortlichen des zuständigen Vereins. Und feiern 25. Jubiläum. Denn am 13. Dezember 2001 wurde die Kulturregion Fertö-Neusiedler See von der UNESCO zum Welterbe ernannt.
Heißt: Wir leben in einem Landstrich mit außergewöhnlichem universellem Wert. Weltweit gibt es 1248 Natur- und Kulturstätten in 170 Staaten, 12 davon in Österreich, 51 sind Länderübergreifend.
Ebenfalls einzigartig: Das Management des Welterbes wurde seitens des Landes an einen Verein – den Verein Welterbe Neusiedler See – übergeben. Seit rund 15 Jahren sind Erwin Preiner als Obmann und Rudi Strommer als Stellvertreter für die Agenden zuständig. Lina Karner fungiert als Geschäftsführerin. Der Verein koordiniert den Schutz der Kulturlandschaft, fördert nachhaltigen Tourismus und Weinbau, setzt Baurichtlinien durch den Gestaltungsbeirat um und betreibt Bewusstseinsbildung bei Einheimischen und Touristen.
Der Start der Jubiläumsfeiern ist am 18. April. Hier wird zwar österreichweit in allen Stätten der Welterbetag begangen, in Winden aber mit einem besonderen Programm. Man trifft sich um 12.30 Uhr bei der Eiersammlung im Freilichtmuseum von Wander Bertoni. Dort kann man sich dann auf Führungen zu den Themen Hacklsberg, Lebensraum Schilfgürtel & Neusiedler See, Kultur & Geschichte, Baukultur und Fledermäuse in der Bärenhöhle aufteilen. Um 16 Uhr gibts Innenhof des Freilichtmuseums ein „Come Together“. Außerdem sind heuer noch die Präsentation des Managementplans, eine nationale Welterbestättenkonferenz und ein Abschluss im Dezember geplant. Mehr: welterbe.org
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.