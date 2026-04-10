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Fertö-Neusiedler See

„Wir dürfen stolz auf unsere Welterbestätte sein!“

Burgenland
10.04.2026 09:00
In einem Welterbegebiet müssen Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Natur unter einen Hut gebracht ...
In einem Welterbegebiet müssen Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Natur unter einen Hut gebracht werden. Manchmal schwierig, aber immer machbar!(Bild: Burgenland Tourismus)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Das sagen die Verantwortlichen des zuständigen Vereins. Und feiern 25. Jubiläum. Denn am 13. Dezember 2001 wurde die Kulturregion Fertö-Neusiedler See von der UNESCO zum Welterbe ernannt.

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Heißt: Wir leben in einem Landstrich mit außergewöhnlichem universellem Wert. Weltweit gibt es 1248 Natur- und Kulturstätten in 170 Staaten, 12 davon in Österreich, 51 sind Länderübergreifend. 

Lina Karner, Obmann Erwin Preiner und Stv. Rudi Strommer freuen sich auf das Jubiläumsjahr.
Lina Karner, Obmann Erwin Preiner und Stv. Rudi Strommer freuen sich auf das Jubiläumsjahr.(Bild: Charlotte Titz)

Ebenfalls einzigartig: Das Management des Welterbes wurde seitens des Landes an einen Verein – den Verein Welterbe Neusiedler See – übergeben. Seit rund 15 Jahren sind Erwin Preiner als Obmann und Rudi Strommer als Stellvertreter für die Agenden zuständig. Lina Karner fungiert als Geschäftsführerin. Der Verein koordiniert den Schutz der Kulturlandschaft, fördert nachhaltigen Tourismus und Weinbau, setzt Baurichtlinien durch den Gestaltungsbeirat um und betreibt Bewusstseinsbildung bei Einheimischen und Touristen.

Der Start der Jubiläumsfeiern ist am 18. April. Hier wird zwar österreichweit in allen Stätten der Welterbetag begangen, in Winden aber mit einem besonderen Programm. Man trifft sich um 12.30 Uhr bei der Eiersammlung im Freilichtmuseum von Wander Bertoni. Dort kann man sich dann auf Führungen zu den Themen Hacklsberg, Lebensraum Schilfgürtel & Neusiedler See, Kultur & Geschichte, Baukultur und Fledermäuse in der Bärenhöhle aufteilen. Um 16 Uhr gibts Innenhof des Freilichtmuseums ein „Come Together“. Außerdem sind heuer noch die Präsentation des Managementplans, eine nationale Welterbestättenkonferenz und ein Abschluss im Dezember geplant. Mehr: welterbe.org

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