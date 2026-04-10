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Böser Crash in Sepang

Ehemaliger MotoGP-Pilot bricht sich mehrere Wirbel

MotoGP
10.04.2026 10:17
Bis 2025 gab Aleix Espargaro in der MotoGP Gas.
Bis 2025 gab Aleix Espargaro in der MotoGP Gas.(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei einem bösen Sturz auf dem Sepang International Circuit hat sich der ehemalige MotoGP-Pilot Aleix Espargaro Brüche an vier Wirbeln zugezogen. Der Spanier war für Honda-Tests nach Malaysia geflogen.

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Gemeinsam mit Takaaki Nakagami sollte Espargaro das aktuelle 1000er-Bike sowie den neuen 850er-Prototyp testen. Dabei kam es am Dienstag allerdings zu einem heftigen Crash bei dem sich der 36-Jährige Verletzungen am Rücken zuzog. Espargaro wurde mit Knochenbrüchen in das Aurelius Hospital unweit von Kuala Lumpur gebracht.

Entwarnung
Glück im Unglück – das Rückenmark sei nicht beeinträchtigt, gab der dreifache GP-Sieger am Donnerstag auf Instagram Entwarnung. „Wir werden im Quiron Dexeus Hospital (in Barcelona, Anm.) abklären, ob eine Operation notwendig ist. Vielen Dank an mein gesamtes Honda-Team, das sich in den letzten Tagen um mich gekümmert hat. Entschuldigt bitte den Schreck, ich komme wieder“, so Espargaro weiter.

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