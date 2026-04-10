Ehemaliger MotoGP-Pilot bricht sich mehrere Wirbel

Entwarnung

Glück im Unglück – das Rückenmark sei nicht beeinträchtigt, gab der dreifache GP-Sieger am Donnerstag auf Instagram Entwarnung. „Wir werden im Quiron Dexeus Hospital (in Barcelona, Anm.) abklären, ob eine Operation notwendig ist. Vielen Dank an mein gesamtes Honda-Team, das sich in den letzten Tagen um mich gekümmert hat. Entschuldigt bitte den Schreck, ich komme wieder“, so Espargaro weiter.