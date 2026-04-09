„Losradeln“ mit Austria-Legenden im Nordburgenland

Die Veranstaltung „Losradeln – 8 Gemeinden, 8 Genussorte“ entwickelt sich zum Event. Bei der vierten Auflage am Samstag und Sonntag werden mehr als 3000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland erwartet. In Klingenbach können Freunde des gepflegten Fußballs mit Austria-Wien-Legenden fachsimpeln. Auch Toni Polster hat sich angesagt.
„Auf die Plätze, fertig, los!“, heißt es wieder am Samstag und Sonntag (jeweils ab 9 Uhr) beim „Losradeln“. Der zweitägige sportlich-kulinarische Event, den Gastronom Michael „Schoko“ Wlaschits vom gleichnamigen Vier-Sterne-Hotel und Weinwirtshaus in Klingenbach erfunden hat, findet heuer bereits zum vierten Mal statt und lockt auch zahlreiche Touristen ins Burgenland.
Auch Rapidler sind herzlich willkommen!
„Die Teilnehmerzahl hat sich mehr als verdreifacht – von rund 800 im ersten Jahr auf zirka 2500 im dritten Jahr“, so Wlaschits. Neben Patrik Hierner, dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf werden diesmal auch Österreichs Fußballlegende Toni Polster und seine Wiener-Austria-Kollegen Karl Daxbacher, Felix Gasselich, Alfred Drabits und Johann Dihanich in die Pedale treten. Jeder, der mit den prominenten Kickern plaudern oder ein Autogramm von ihnen möchte, hat am Sonntag beim Veteranen-Stammtisch im Weinwirtshaus Gelegenheit dazu. Freilich will Wlaschits erwähnt wissen: „Auch Rapidler sind bei uns herzlich willkommen!“
Für Speis‘ und Trank ist gesorgt
Die Route, die zurückgelegt werden kann, ist 47 Kilometer lang. Sie führt durch acht Ortschaften. Jeder darf den Startpunkt und das Tempo frei wählen. Überall wartet auf die hungrigen und durstigen Genussradler eine Labstation. In Klingenbach werden die Sportler im Weinwirtshaus verköstigt, in Mörbisch sorgt der Heurigen Philips, in Rust das Stadtmuseum Kremayrhaus und in Oggau das Gasthaus Monika für Stärkung. Wein und Kulinarik gibt es in Oslip (Csello Mühle), St. Margarethen (Musikhalle), Trausdorf (Sozialzentrum) und in Siegendorf (Heurigen Simetich).
Attraktive Preise beim Gewinnspiel
Alles, was man zum Mitmachen benötigt, sind ein Fahrrad (in Klingenbach, Mörbisch und Rust werden Leihräder zur Verfügung gestellt) und ein Stempelpass um 15 Euro. Sobald dieser voll ist, wird er zum Gewinnspiel-Los. Als Hauptpreise winken eine Radreise für zwei Personen im Hotel „Weinwirtshaus Wlaschits“, ein Kinderfahrrad-Abo und eine Magnumflasche Wein im Wert von 400 Euro. Die ersten 1500 Radfahrer erhalten zusätzlich einen Goodie-Bag.
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