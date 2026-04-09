„Losradeln“ mit Austria-Legenden im Nordburgenland

Auch Rapidler sind herzlich willkommen!

„Die Teilnehmerzahl hat sich mehr als verdreifacht – von rund 800 im ersten Jahr auf zirka 2500 im dritten Jahr“, so Wlaschits. Neben Patrik Hierner, dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf werden diesmal auch Österreichs Fußballlegende Toni Polster und seine Wiener-Austria-Kollegen Karl Daxbacher, Felix Gasselich, Alfred Drabits und Johann Dihanich in die Pedale treten. Jeder, der mit den prominenten Kickern plaudern oder ein Autogramm von ihnen möchte, hat am Sonntag beim Veteranen-Stammtisch im Weinwirtshaus Gelegenheit dazu. Freilich will Wlaschits erwähnt wissen: „Auch Rapidler sind bei uns herzlich willkommen!“